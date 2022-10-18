Жовтень, 18 в 8:27

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни завдають ударів по місту, тому місцеві жителі не повинні полишати укриттів.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що впродовж п’яти хвилин у місті пролунало дві серії вибухів.

За попередньою інформацією, під ударом опинився район одного із промислових підприємств міста.

У зв’язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух поїздів лініями метрополітену.

Наразі повітряна тривога лунає по всій Україні.

Росія з ночі продовжує терор міст та регіонів нашої держави. Так, вночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Також Росія обстріляла Миколаїв ракетами типу С-300, після чого в обласному центрі зникло світло.