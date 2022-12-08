Декабрь, 08 в 7:52

Мониторинговая миссия ООН собрала доказательства и задокументировала 441 убийство оккупантами мирных жителей в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские войска вошли в десять областей Украины, в частности Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

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После нескольких недель боев с Вооруженными силами Украины захватчики отступили из этих трех областей в первые дни апреля. После правоохранительные органов начали находить тела погибших мирных жителей. В ООН подчеркивают, что значительное количество тел имело признаки насильственной смерти.

По состоянию на 31 октября мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала произвольные казни и нападения на гражданских в 102 селах, поселках и городах трех областей за период с 24 февраля по 6 апреля. Эти действия были совершены вооруженными силами Российской Федерации, контролировавшими эти территории.

В настоящее время зафиксирована насильственная смерть 441 гражданского лица (341 мужчина, 72 женщины, 20 мальчиков и восемь девочек).

В докладе проанализировали 100 из этих убийств как показательные примеры страданий. По оценкам миссии, 57 из них были казнями, 30 человек убиты в местах содержания, а 27 человек были убиты на месте вскоре после того, как попали под контроль оккупантов. Мужчины и подростки составили 88% жертв казней.

В городе Буча (Киевская область), который находился под контролем российских войск с 5 по 30 марта, комиссия ООН задокументировала по меньшей мере 73 убитых гражданских лица (54 мужчины, 16 женщин, два мальчика и одна девочка). Сейчас в Буче продолжается работа по подтверждению еще 105 вероятных убийств (85 мужчин, 11 женщин и девять взрослых, пол которых еще не удалось установить).

Также отмечается, что общее количество казней и летальных нападений на мирное население в Киевской, Черниговской и Сумской областях значительно выше.

Пока нет никаких данных, расследуют ли российские власти казни гражданских украинцев.

Ранее журналистам удалось идентифицировать одного из возможных военных преступников РФ, которые издевались и убивали жителей в Буче.