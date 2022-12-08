Грудень, 08 в 7:52

Моніторингова місія ООН зібрала докази та задокументувала 441 вбивство окупантами мирних жителів в містах, селищах та селах Київської, Чернігівської та Сумської областей з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого російські війська увійшли до десяти областей України, зокрема, Київську, Чернігівську та Сумську області.

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Після кількох тижнів боїв зі Збройними силами України загарбники відступили з цих трьох областей у перші дні квітня. Після правоохоронні органи почали знаходити тіла загиблих мирних жителів. В ООН наголошують, що значна кількість тіл мала ознаки, насильницької смерті.

Станом на 31 жовтня моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала свавільні страти і напади на цивільних у 102 селах, селищах і містах трьох областей за період від 24 лютого до 6 квітня. Ці дії були вчинені збройними силами Російської Федерації, які контролювали ці території.

Наразі зафіксовано насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та вісім дівчаток).

У доповіді проаналізували 100 з цих вбивств, як показові приклади страждань. За оцінками місії, 57 із них були стратами, 30 людей вбили в місцях утримання, а 27 людей вбили на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль окупантів. Чоловіки та підлітки склали 88% жертв страт.

У місті Буча (Київська область), яке перебувало під контролем російських військ від 5 до 30 березня, комісія ООН задокументувала щонайменше 73 вбитих цивільних особи (54 чоловіків, 16 жінок, два хлопчики і одна дівчинка). Наразі у Бучі та продовжується робота з підтвердження ще 105 ймовірних вбивств (85 чоловіків, 11 жінок та дев’ять дорослих, стать яких ще не вдалось встановити).

Також наголошується, що загальна кількість страт і летальних нападів на мирне населення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині значно вища.

Наразі немає жодних даних, чи розслідує російська влада страти цивільних українців.

Раніше журналістам вдалося ідентифікувати одного із можливих воєнних злочинців РФ, які знущалися та вбивали жителів у Бучі.