Апрель, 05 в 15:22

Оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку Донецкой области кассетными снарядами. По предварительным данным два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом в своем Telegram написал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

– 2 человека погибли, 4 ранены — такие оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки. городок подвергся обстрелу сегодня около 11 часов — россияне попали в жилой сектор. По предварительным данным, кассетными боеприпасами, – написал он.

Он отметил, что на месте попадания работают пиротехники, они обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

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Двое погибших, четверо раненых. Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными снарядами / 4 фотографии

Напомним, сегодня днем армия РФ из танков обстреляла поселок городского типа Великая Новоселка. Предварительно известно, что один человек погиб, еще двое местных жителей получили ранения.

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