Двое погибших, четверо раненых. Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными снарядами
Оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку Донецкой области кассетными снарядами. По предварительным данным два человека погибли, еще четверо получили ранения.
Об этом в своем Telegram написал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
– 2 человека погибли, 4 ранены — такие оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки. городок подвергся обстрелу сегодня около 11 часов — россияне попали в жилой сектор. По предварительным данным, кассетными боеприпасами, – написал он.
Он отметил, что на месте попадания работают пиротехники, они обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.
Напомним, сегодня днем армия РФ из танков обстреляла поселок городского типа Великая Новоселка. Предварительно известно, что один человек погиб, еще двое местных жителей получили ранения.
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