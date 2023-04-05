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Факти / Надзвичайні події

Двоє загиблих, четверо поранених. Окупанти обстріляли Донеччину касетними снарядами

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Двоє загиблих, четверо поранених. Окупанти обстріляли Донеччину касетними снарядами

Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку що на Донеччині касетними снарядами. За попередніми даними двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– 2 людини загинули, 4 поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки.Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години — росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами, – написав він.

Він зазначив, що на місці влучання працюють піротехніки, вони знешкоджують нерозірвані снаряди.

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Двоє загиблих, четверо поранених. Окупанти обстріляли Донеччину касетними снарядами / 4 фотографии

Нагадаємо, сьогодні вдень армія РФ з танків обстріляла селище міського типу Велика Новосілка. Попередньо відомо, що одна людина загинула, ще двоє місцевих мешканців дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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