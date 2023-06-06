Работает ПВО: в Киевской области раздаются взрывы

В Киевской области прогремели взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

Обновлено в 01:20. По данным Киевской областной военной администрации, в регионе повышенная опасность. Работают силы противовоздушной обороны. В КГВА уточнили, что на подступах к столице работает ПВО.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено в 00:48. Местные Telegram-каналы сообщают, что в Киевской области зафиксированы вражеские воздушные цели, вероятно, беспилотники.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.