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Юлия Захарченко, редактор ленты

Работает ПВО: в Киевской области раздаются взрывы

Работает ПВО: в Киевской области раздаются взрывы
Фото: Факты ICTV

В Киевской области прогремели взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

Обновлено в 01:20. По данным Киевской областной военной администрации, в регионе повышенная опасность. Работают силы противовоздушной обороны. В КГВА уточнили, что на подступах к столице работает ПВО.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено в 00:48. Местные Telegram-каналы сообщают, что в Киевской области зафиксированы вражеские воздушные цели, вероятно, беспилотники.

Взрывы в Киевской области 6 июня 2023 — что известно о взрывах в Киевской области

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Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Киевская область
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