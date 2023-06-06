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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Працює ППО: на Київщині лунають вибухи

Працює ППО: на Київщині лунають вибухи
Фото: Факти ICTV

У Київській області пролунали вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 01:20. За даними Київської обласної військової адміністрації, у регіоні підвищена небезпека. Працюють сили протиповітряної оборони. У КМВА уточнили, що на підступах до столиці працює ППО.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено о 00:48. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Київській області зафіксовані ворожі повітряні цілі, ймовірно, безпілотники.

Вибухи в Київській області 6 червня 2023 – що відомо про вибухи в Київській області

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Київська область
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