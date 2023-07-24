Среди раненых – 12-летний мальчик: РФ нанесла очередной удар по Харьковщине
Днем 24 июля РФ нанесла удары по гражданскому населению Купянского района Харьковской области.
В результате обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик, также травмированы две женщины — 31 и 48 лет. К счастью, состояние всех пострадавших легкое, сообщает Харьковская ОВА.
Также под обстрел окупантов попал поселок Двуречная. Здесь ранен 60-летний мужчина. У него осколочные ранения грудной клетки и ноги.
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За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик