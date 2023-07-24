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Валентина Летяк, редактор ленты

Среди раненых – 12-летний мальчик: РФ нанесла очередной удар по Харьковщине

Среди раненых – 12-летний мальчик: РФ нанесла очередной удар по Харьковщине
Фото: Факти ICTV

Днем 24 июля РФ нанесла удары по гражданскому населению Купянского района Харьковской области.

В результате обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик, также травмированы две женщины — 31 и 48 лет. К счастью, состояние всех пострадавших легкое, сообщает Харьковская ОВА.

Также под обстрел окупантов попал поселок Двуречная. Здесь ранен 60-летний мужчина. У него осколочные ранения грудной клетки и ноги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 516-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Куп'янськ, Російська агресія, Харьковская область
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