Серед поранених – 12-річний хлопчик: РФ завдала чергового удару по Харківщині
Вдень 24 липня РФ завдала ударів по цивільному населенню Куп’янського району Харківської області.
Внаслідок обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика, також травмовано двох жінок – 31 та 48 років. На щастя, стан усіх постраждалих легкий, повідомляє Харківська ОВА.
Також під обстріл окупантів потрапило селище Дворічна. Тут поранено 60-річного чоловіка. У нього осколкові поранення грудної клітки та ноги.
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик