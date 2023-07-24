Серед поранених – 12-річний хлопчик: РФ завдала чергового удару по Харківщині

Вдень 24 липня РФ завдала ударів по цивільному населенню Куп’янського району Харківської області.

Внаслідок обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика, також травмовано двох жінок – 31 та 48 років. На щастя, стан усіх постраждалих легкий, повідомляє Харківська ОВА.

Також під обстріл окупантів потрапило селище Дворічна. Тут поранено 60-річного чоловіка. У нього осколкові поранення грудної клітки та ноги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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