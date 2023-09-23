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Илья Нежигай, редактор ленты

У оккупантов “дискотека”: в Токмаке второй день подряд раздаются взрывы

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Фото: Getty Images

В оккупированном Токмаке Запорожской области второй день подряд раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр соседнего к Токмаку Мелитополя Иван Федоров.

— В Токмаке у оккупантов уже второй день “дискотека”. Жители сообщают о нескольких громких взрывах. Ждем подробностей от Генштаба, — написал он.

Сейчас подробности относительно взрывов отсутствуют.

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Украинские военные или российские гауляйтеры не комментировали информацию о взрывах.

Напомним, накануне также сообщалось о взрывах в Токмаке. Тогда у горожан на короткое время исчезла связь.

Ранее украинский генерал, командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский говорил, что самый большой прорыв украинских войск в рамках контрнаступления может состояться именно после деоккупации города Токмак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Запорожская область, Токмак
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