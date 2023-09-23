В окупантів “дискотека”: в Токмаку другий день поспіль лунають вибухи

В окупованому Токмаку Запорізької області другий день поспіль лунають вибухи.

Про це повідомив мер сусіднього до Токмака Мелітополя Іван Федоров.

– В Токмаку у окупантів вже другий день “дискотека”. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів. Чекаємо подробиць від Генштабу, – написав він.

Наразі подробиці щодо вибухів відсутні.

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Українські військові чи російські гауляйтери не коментували інформацію про вибухи.

Нагадаємо, напередодні також повідомлялось про вибухи у Токмаку. Тоді у містян на короткий час зник зв’язок.

Раніше український генерал, командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський казав, що найбільший прорив українських військ в рамках контрнаступу може відбутись саме після деокупації міста Токмак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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