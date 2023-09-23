В окупантів “дискотека”: в Токмаку другий день поспіль лунають вибухи
В окупованому Токмаку Запорізької області другий день поспіль лунають вибухи.
Про це повідомив мер сусіднього до Токмака Мелітополя Іван Федоров.
– В Токмаку у окупантів вже другий день “дискотека”. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів. Чекаємо подробиць від Генштабу, – написав він.
Наразі подробиці щодо вибухів відсутні.
Українські військові чи російські гауляйтери не коментували інформацію про вибухи.
Нагадаємо, напередодні також повідомлялось про вибухи у Токмаку. Тоді у містян на короткий час зник зв’язок.
Раніше український генерал, командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський казав, що найбільший прорив українських військ в рамках контрнаступу може відбутись саме після деокупації міста Токмак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Завантаження