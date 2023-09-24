В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области третий день раздаются взрывы.
Сегодняшние прилеты подтвердил мэр соседнего Мелитополя Иван Федоров.
Со ссылкой на сообщения местных жителей, он также отметил, что в результате работы ПВО оккупантов есть травмированные среди гражданских.
Относительно потерь врага, Федоров сказал, что надо дождаться официальной информации.
В пятницу и субботу в Токмаке сообщали о громких взрывах, правда об их последствиях пока ничего неизвестно.
Командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский заявлял, что самый большой прорыв украинских войск в рамках контрнаступления может состояться именно после деоккупации города Токмак.
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