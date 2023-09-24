Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов отеля спасают людей
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные

вибух дим
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области третий день раздаются взрывы.

Сегодняшние прилеты подтвердил мэр соседнего Мелитополя Иван Федоров.

Со ссылкой на сообщения местных жителей, он также отметил, что в результате работы ПВО оккупантов есть травмированные среди гражданских.

Сейчас смотрят

Относительно потерь врага, Федоров сказал, что надо дождаться официальной информации.

В пятницу и субботу в Токмаке сообщали о громких взрывах, правда об их последствиях пока ничего неизвестно.

Командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский заявлял, что самый большой прорыв украинских войск в рамках контрнаступления может состояться именно после деоккупации города Токмак.

Читайте также
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Вибух

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Російська агресія, Токмак
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Спикер Палаты представителей сохранит $300 млн помощи Украине в проекте финансирования Пентагона
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
Диверсанты уничтожили 5 единиц автотехники под Москвой и в Калуге — ГУР
вибух дим
Собираться нельзя, телефоны будут прослушивать: в оккупированной Донецкой области ввели ряд запретов
російські окупанти
В Крыму снова сообщают о взрывах
Вибух
РФ ударила из артиллерии по Херсону: что известно о пострадавших
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь