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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Токмаку – прильоти. Через роботу ППО окупантів є травмовані

вибух дим
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області третій день лунають вибухи.

Сьогоднішні прильоти підтвердив мер сусіднього Мелітополя Іван Федоров.

З посиланням на повідомлення місцевих жителів, він також зауважив, що внаслідок роботи ППО окупантів є травмовані серед цивільних.

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Щодо втрат ворога, Федоров сказав, що треба дочекатися офіційної інформації.

У п’ятницю та суботу в Токмаку повідомляли про гучні вибухи, щоправда, про їх наслідки наразі нічого невідомо.

Командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський заявляв, що найбільший прорив українських військ в рамках контрнаступу може відбутись саме після деокупації міста Токмак.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Російська агресія, Токмак
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