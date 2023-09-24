У Токмаку – прильоти. Через роботу ППО окупантів є травмовані

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області третій день лунають вибухи.

Сьогоднішні прильоти підтвердив мер сусіднього Мелітополя Іван Федоров.

З посиланням на повідомлення місцевих жителів, він також зауважив, що внаслідок роботи ППО окупантів є травмовані серед цивільних.

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Щодо втрат ворога, Федоров сказав, що треба дочекатися офіційної інформації.

У п’ятницю та суботу в Токмаку повідомляли про гучні вибухи, щоправда, про їх наслідки наразі нічого невідомо.

Командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський заявляв, що найбільший прорив українських військ в рамках контрнаступу може відбутись саме після деокупації міста Токмак.

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