Обстрел Харькова и атака дронов: главные события ночи 6 октября
С начала суток 6 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами, а утром начали наносить удары по Харькову.
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Черкассах и области
Ночью 6 октября в Черкассах и области были слышны взрывы.
По словам местных жителей, взрывы в области прогремели ориентировочно в половине второго ночи, в Черкассах – в два ночи.
Взрывы в Одессе и Измаильском районе
Взрывы в Одессе прогремели ориентировочно за четверть до часу ночи.
Взрывы в Измаильском районе люди услышали после трех ночи.
Удары по Харькову
Ориентировочно в 06:46 российские войска начали наносить удары по Харькову.
Сирены в регионе сработали через две минуты после этого.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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