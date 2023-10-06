Обстрел Харькова и атака дронов: главные события ночи 6 октября

С начала суток 6 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами, а утром начали наносить удары по Харькову.

Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Черкассах и области

Ночью 6 октября в Черкассах и области были слышны взрывы.

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По словам местных жителей, взрывы в области прогремели ориентировочно в половине второго ночи, в Черкассах – в два ночи.

Взрывы в Одессе и Измаильском районе

Взрывы в Одессе прогремели ориентировочно за четверть до часу ночи.

Взрывы в Измаильском районе люди услышали после трех ночи.

Удары по Харькову

Ориентировочно в 06:46 российские войска начали наносить удары по Харькову.

Сирены в регионе сработали через две минуты после этого.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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