Загибель помічника Залужного Частякова розслідуватиме ДБР – Нацполіція

Кримінальне провадження у справі про вибух гранати, що призвів до загибелі військовослужбовця Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, скерували до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Національна поліція України. Там зазначають, що 7 листопада була визначена підслідність за ДБР у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в Чайках.

Ввечері 6 листопада стало відомо про загибель Геннадія Частякова, який був помічником Залужного. За офіційною інформацією, він загинув унаслідок підриву гранати. Його 13-річного сина важко поранено.

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Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував Частякову гранату, що вибухнула в нього вдома у Чайках Київської області. У нього залишилася дружина та четверо дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Частяков був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело : Нацполіція

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