Обстрел Украины 8 февраля: все о взрывах в Селидово, Николаеве, Одессе, Виннитчине

В ночь на 8 января российские войска на протяжении нескольких часов обстреливали Украину.

Взрывы звучали, в частности, в Донецкой, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Обстрел Украины сегодня

Обстрел Украины сегодня был сосредоточен на восточных, южных и центральных областях.

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По Селидово Донецкой области российские войска нанесли семь ударов.

Юг и Центр Украины находился ударом 17 беспилотников, которые оккупанты выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

В конце концов зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожили.

Так, пять Шахедов были ликвидированы в Одесской области, три – в Николаевской, два – в Винницкой, один – в Днепропетровской.

Обстрел 8 февраля: Селидово

Российские войска при обстреле Селидово 8 февраля нанесли семь ударов.

В Селидовской общине повреждены семь админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средства.

Устранены два пожара.

Город частично обесточен из-за повреждений линий электросети, отмечают в горсовете.

51-летняя женщина погибла. Еще семь человек, в том числе семилетний ребенок, получили ранения.

Из-под завалов спасли трех человек, пятерых, в том числе и ребенка, эвакуировали.

Обстрел 8 февраля: Одесса

Во время обстрела Одессы дронами Шахед 8 февраля повреждениям подверглись недостроенный шестиэтажный дом и колледж.

В многоэтажке выбиты окна, а в учебном заведении еще и пробиты крыша и перекрытия.

Возгораний не зафиксировано.

Двое патрульных полицейских получили минно-взрывные травмы, когда направлялись к месту попаданий.

В настоящее время они находятся в стабильном состоянии в больнице.

Обстрел 8 февраля: Николаев

Во время обстрела Николаева дронами 8 февраля под удар попала гражданская инфраструктура.

Произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.

Спасатели пожар оперативно ликвидировали.

Кроме того, повреждениям подверглись более 20 домов, офисные помещения и спортивно-оздоровительный комплекс.

Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел 8 февраля: Винницкая область

Во время обстрела Винницкой области в ночь на 8 февраля обломки сбитых БпЛА спровоцировали пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Огонь укротили, пострадавших нет.

Обстрел 8 февраля: Днепропетровская область

Ночью 8 февраля в Днепропетровской области под обстрелом находились Криворожский и Никопольский районы.

Криворожский район оккупанты атаковали беспилотником – представители Воздушного командования Восток вражеский Шахед уничтожили.

В Никопольском районе под обстрелом тяжелой артиллерии находилось Мировская община.

К счастью, люди уцелели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Даниил Слиж

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