Обстрел Украины 8 февраля: все о взрывах в Селидово, Николаеве, Одессе, Виннитчине
В ночь на 8 января российские войска на протяжении нескольких часов обстреливали Украину.
Взрывы звучали, в частности, в Донецкой, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях.
- Обстрел Украины сегодня
- Обстрел 8 февраля: Селидово
- Обстрел 8 февраля: Одесса
- Обстрел 8 февраля: Николаев
- Обстрел 8 февраля: Винницкая область
- Обстрел 8 февраля: Днепропетровская область
Обстрел Украины сегодня
Обстрел Украины сегодня был сосредоточен на восточных, южных и центральных областях.
По Селидово Донецкой области российские войска нанесли семь ударов.
Юг и Центр Украины находился ударом 17 беспилотников, которые оккупанты выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.
В конце концов зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожили.
Так, пять Шахедов были ликвидированы в Одесской области, три – в Николаевской, два – в Винницкой, один – в Днепропетровской.
Обстрел 8 февраля: Селидово
Российские войска при обстреле Селидово 8 февраля нанесли семь ударов.
В Селидовской общине повреждены семь админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средства.
Устранены два пожара.
Город частично обесточен из-за повреждений линий электросети, отмечают в горсовете.
51-летняя женщина погибла. Еще семь человек, в том числе семилетний ребенок, получили ранения.
Из-под завалов спасли трех человек, пятерых, в том числе и ребенка, эвакуировали.
Обстрел 8 февраля: Одесса
Во время обстрела Одессы дронами Шахед 8 февраля повреждениям подверглись недостроенный шестиэтажный дом и колледж.
В многоэтажке выбиты окна, а в учебном заведении еще и пробиты крыша и перекрытия.
Возгораний не зафиксировано.
Двое патрульных полицейских получили минно-взрывные травмы, когда направлялись к месту попаданий.
В настоящее время они находятся в стабильном состоянии в больнице.
Обстрел 8 февраля: Николаев
Во время обстрела Николаева дронами 8 февраля под удар попала гражданская инфраструктура.
Произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.
Спасатели пожар оперативно ликвидировали.
Кроме того, повреждениям подверглись более 20 домов, офисные помещения и спортивно-оздоровительный комплекс.
Информация о пострадавших не поступала.
Обстрел 8 февраля: Винницкая область
Во время обстрела Винницкой области в ночь на 8 февраля обломки сбитых БпЛА спровоцировали пожар на одном из инфраструктурных объектов.
Огонь укротили, пострадавших нет.
Обстрел 8 февраля: Днепропетровская область
Ночью 8 февраля в Днепропетровской области под обстрелом находились Криворожский и Никопольский районы.
Криворожский район оккупанты атаковали беспилотником – представители Воздушного командования Восток вражеский Шахед уничтожили.
В Никопольском районе под обстрелом тяжелой артиллерии находилось Мировская община.
К счастью, люди уцелели.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Даниил Слиж