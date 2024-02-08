Обстріл України 8 лютого: усе про вибухи в Селидовому, Миколаєві, Одесі, Вінниччині

Уночі проти 8 січня російські війська впродовж кількох годин обстрілювали Україну.

Вибухи лунали, зокрема, в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Обстріл України сьогодні

Обстріл України сьогодні був зосереджений на східних, південних та центральних областях.

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По Селидовому Донецької області російські війська завдали сімох ударів.

Південь та Центр України перебував ударом 17 безпілотників, які окупанти випустили з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

Зрештою зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України 11 ворожих дронів знищили.

Так, п’ять Шахедів було ліквідовано на Одещині, три – на Миколаївщині, два – на Вінниччині, один – на Дніпропетровщині.

Обстріл 8 лютого: Селидове

Російські війська під час обстрілу Селидового 8 лютого завдали сімох ударів.

У Селидівській громаді пошкоджено сім адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинки, 10 приватних домоволодінь та 24 транспортних засоби.

Ліквідовано дві пожежі.

Місто частково знеструмлено через пошкодження ліній електромережі, зазначають у міськраді.

51-річна жінка загинула. Ще семеро людей, зокрема семирічна дитина, дістали поранення.

З-під завалів врятували трьох людей, п’ятьох, зокрема й дитину, евакуювали.

Обстріл 8 лютого: Одеса

Під час обстрілу Одеси дронами Шахед 8 лютого пошкоджень зазнали недобудований шестиповерховий будинок та коледж.

У багатоповерхівці вибито вікна, а в навчальному закладі ще й пробито дах та перекриття.

Займань не зафіксовано.

Двоє патрульних поліцейських дістали мінно-вибухові травми, коли прямували до місця влучань.

Наразі вони перебувають у стабільному стані в лікарні.

Обстріл 8 лютого: Миколаїв

Під час обстрілу Миколаєва дронами 8 лютого під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку.

Рятувальники пожежі оперативно ліквідували.

Крім того, пошкоджень зазнали понад 20 будинків, офісні приміщення та спортивно-оздоровчий комплекс.

Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріл 8 лютого: Вінницька область

Під час обстрілу Вінницької області вночі проти 8 лютого уламки збитих БпЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.

Вогонь приборкали, постраждалих немає.

Обстріл 8 лютого: Дніпропетровська область

Уночі 8 лютого у Дніпропетровській області під обстрілом були Криворізький та Нікопольський райони.

Криворізький район окупанти атакували безпілотником – представники Повітряного командування Схід ворожий Шахед знищили.

У Нікопольському районі під обстрілом важкої артилерії перебувала Мирівська громада.

На щастя, люди вціліли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Даніїл Сліж

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