РФ атаковала Украину 42 дронами: сколько сбила ПВО

Начиная с вечера понедельника и в течение ночи 22 июля РФ атаковала Украину 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака 22 июля: как отработала ПВО

Сегодня ночью вражеские дроны летели из направлений Приморско-Ахтарска, мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:00 подтвердили сбитие или подавление 26 беспилотников на Юге и Востоке страны.

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Еще семь БпЛА локационно потеряны/подавлены РЭБ.

В то же время зафиксировано попадание девяти БпЛА в трех локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на трех.

В частности, в Одессе во время атаки дронов ночью 22 июля повреждена гражданская инфраструктура. Вспыхнули административное здание и легковые автомобили на парковке, в жилых многоэтажных домах выбиты окна, поврежден магазин. Известно об одном пострадавшем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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