РФ атаковала Украину 42 дронами: сколько сбила ПВО
Начиная с вечера понедельника и в течение ночи 22 июля РФ атаковала Украину 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Ночная атака 22 июля: как отработала ПВО
Сегодня ночью вражеские дроны летели из направлений Приморско-Ахтарска, мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:00 подтвердили сбитие или подавление 26 беспилотников на Юге и Востоке страны.
Еще семь БпЛА локационно потеряны/подавлены РЭБ.
В то же время зафиксировано попадание девяти БпЛА в трех локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на трех.
В частности, в Одессе во время атаки дронов ночью 22 июля повреждена гражданская инфраструктура. Вспыхнули административное здание и легковые автомобили на парковке, в жилых многоэтажных домах выбиты окна, поврежден магазин. Известно об одном пострадавшем.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.