У Дніпровському районі Києва пролунав вибух у квартирі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вибух у Києві сьогодні, 15 вересня: що відомо

Близько 15:30 до поліції надійшло повідомлення, що в одній із квартир у Дніпровському районі Києва пролунав вибух.

За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала.

Зараз на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

11 вересня під час польоту винищувача стався зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Будівля повністю знищена. На щастя, на момент інциденту там нікого не було, тож минулося без жертв.

5 серпня у Черкасах чоловік, якого зупинили військовослужбовці ТЦК для перевірки документів, дістав гранату та почав погрожувати. Після затримання чоловіка виявилося, що він при собі мав пістолет та три гранати.

25 липня у Тернополі стався вибух у багатоквартирному будинку по вулиці Володимира Винниченка. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – чоловік та жінка. Згодом стало відомо, що це матір 1958 року народження та син 1985 року народження.

Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

Джерело : Нацполіція

