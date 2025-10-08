После удара РФ по Прилукам в городе наблюдается сильное задымление: власти призывают закрыть окна
В Прилуках на Черниговщине после российского удара 8 октября наблюдается значительное задымление.
Об этом сообщил городской совет города.
Обстрел Прилук: повреждена нефтебаза
Местные власти призвали жителей города и прилегающих территорий в случае изменения направления ветра не открывать окна и максимально ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации.
– Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление. Будьте осторожны и соблюдайте рекомендации служб, – отметили в городском совете.
К улучшению ситуации жителям советуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить больше воды;
- по возможности пользоваться воздухоочистителями.
Обстрел 8 октября
В ночь на 8 октября российская армия совершила массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки в Черниговской области, Кривой Рог на Днепропетровщине и Одесская область.
Около Нежина 12 Шахедов атаковали железнодорожную инфраструктуру, в Прилуках попадание зафиксировано по нефтебазе.
По Кривому Рогу враг запустил около 30 дронов-камикадзе и авиабомб КАБ – там также повреждены объекты энергетики.
По данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину более 180 дронов, из которых 154 были сбиты.
В Минэнерго сообщают, что ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому украинцы призывают экономно использовать электроэнергию.