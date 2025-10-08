У Прилуках, що на Чернігівщині, після російського удару 8 жовтня спостерігається значне задимлення.

Про це повідомила міська рада міста.

Обстріл Прилук: пошкоджено нафтобазу

Місцева влада закликала жителів міста та прилеглих територій у разі зміни напрямку вітру не відчиняти вікна та максимально обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації.

– Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення. Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій служб, – наголосили у міській раді.

До поліпшення ситуації мешканцям радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

за можливості користуватися очищувачами повітря.

Обстріл 8 жовтня

У ніч на 8 жовтня російська армія здійснила масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Одеська область.

Біля Ніжина 12 Шахедів атакували залізничну інфраструктуру, у Прилуках влучання зафіксовано по нафтобазі.

По Кривому Рогу ворог запустив близько 30 дронів-камікадзе та авіабомб КАБ – там також пошкоджено об’єкти енергетики.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну понад 180 дронами, з яких 154 було збито.

У Міненерго повідомляють, що ситуація в енергосистемі залишається складною, тому українців закликають економно використовувати електроенергію.

