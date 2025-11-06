Взрывы в Чугуеве Харьковской области прогремели ночью 7 ноября. Город находится под атакой российских дронов.

Взрывы в Чугуеве 7 ноября: какие последствия

По словам мэра города Галины Минаевой, взрывы в Чугуеве сегодня стали следствием атаки более десяти дронов, которые россияне запустили на город.

— Предварительно пострадали гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы на месте, принимают соответствующие меры, — написала городской глава.

Издание Суспільне со ссылкой на собственных корреспондентов писало о серии взрывов в Чугуевской общине на Харьковщине.

Напомним, вечером 5 ноября враг атаковал дронами город Богодухов в Харьковской области.

Одно из попаданий произошло по складским помещениям сельскохозяйственного предприятия, где хранились зерновые культуры. От удара вспыхнул масштабный пожар.

В результате атаки взрывной волной повреждены двухэтажный жилой дом, гараж и несколько автомобилей вблизи места удара.

Пострадали пять человек, среди них – ребенок и беременная женщина.

