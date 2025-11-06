Вибухи в Чугуєві Харківської області пролунали уночі проти 7 листопада. Місто перебуває під атакою російських дронів.

Вибухи в Чугуєві 7 листопада: які наслідки

За словами мера міста Галини Мінаєвої, вибухи у Чугуєві сьогодні стали наслідком атаки понад десяти дронів, які росіяни запустили на місто.

– Попередньо постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучань сильна пожежа. Екстрені служби на місці, вживають відповідних заходів, – написала міська голова.

Видання Суспільне з посиланням на власних кореспондентів писало про серію вибухів Чугуївській громаді на Харківщині.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада ворог атакував дронами місто Богодухів на Харківщині.

Одне з влучань сталося по складських приміщеннях сільськогосподарського підприємства, де зберігалися зернові культури. Від удару спалахнула масштабна пожежа.

Унаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено двоповерховий житловий будинок, гараж та кілька автівок поблизу місця удару.

Постраждало п’ятеро людей, серед них – дитина і вагітна жінка.

