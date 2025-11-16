Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 176 ударных беспилотников и баллистическую ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

В ночь на 16 ноября, начиная с 18:00 15 ноября, противник нанес массированный удар по Украине.

Оккупанты запустили одну баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области РФ и 176 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Запуски осуществлялись из направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

По предварительной информации, около 100 из выпущенных дронов были Шахедами.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или приглушили 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и других моделей на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано 37 попаданий ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение сбитых целей и их обломков еще на двух локациях.

В частности, прогремели взрывы в Одесской области, где в результате попадания беспилотников вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

