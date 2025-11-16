Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 176 ударних безпілотників і балістичну ракету.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Уночі проти 16 листопада, починаючи з 18:00 15 листопада, противник завдав масованого удару по Україні.

Зараз дивляться

Окупанти запустили одну балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської області РФ та 176 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

За попередньою інформацією, близько 100 із випущених дронів були Шахедами.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили або приглушили 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших моделей на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано 37 влучань ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків ще на двох локаціях.

Зокрема, пролунали вибухи в Одеській області, де внаслідок влучання безпілотників спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.