В Ульяновской области на территории России повторно атаковали подстанцию Вешкайма после частичного восстановления.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Атака на подстанцию Вешкайма в России

По словам Андрея Коваленко, подстанцию Вешкайма снова атаковали после ее частичного восстановления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации напомнил, что это один из ключевых элементов российской энергосистемы.

Подстанция Вешкайма расположена в Ульяновской области России. Она обеспечивает соединение с Мордовской, Чувашской и Самарской областями.

По информации Коваленко, объект выполняет функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России с военной промышленностью.

Кроме этого, в ночь на 15 ноября дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, где фиксировались взрывы и вспыхнул масштабный пожар.

Как уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, после атаки Рязанский НПЗ временно остановил работу.

