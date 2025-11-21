В Одессе в одном из помещений районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) произошел взрыв.

Обновлено в 17:45.

Взрыв в ТЦК в Одессе 21 ноября

О подробностях инцидента рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации полиции, в результате взрыва в ТЦК и СП в Одессе один человек погиб, еще один — ранен.

Вскоре Одесский областной ТЦК и СП подтвердил информацию о чрезвычайном происшествии, которое случилось на территории Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По предварительным данным, во время общения представителей ТЦК с гражданином, находившимся в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который был в его личных вещах.

— К сожалению, в результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранения получил военнослужащий ТЦК и СП. Ему оперативно оказана домедицинская помощь. Он госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего уточняется, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и представители ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также происхождение взрывоопасного предмета.

В Одесском областном ТЦК подчеркнули, что руководство оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных действий.

Инциденты с ТЦК по Украине

В ночь на 8 ноября в Тернополе военнообязанный мужчина выпал из окна здания областного ТЦК и СП, в результате чего получил травмы.

По информации ТЦК, на момент доставки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его временно разместили в комнате отдыха.

После этого в санузле спального помещения на пятом этаже он демонтировал оконный стеклопакет и пытался спуститься со здания, но сорвался и упал на крышу столовой, которая находилась на первом этаже.

30 октября в Кременчуге произошла стрельба, в результате которой двое сотрудников ТЦК получили огнестрельные ранения.

В Полтавском областном ТЦК и СП сообщили, что двое представителей получили огнестрельные ранения после того, как военнообязанный мужчина открыл огонь во время оформления документов.

