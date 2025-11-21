В Одесі пролунав вибух у ТЦК: є загиблий і поранений
- В Одесі стався вибух в одному з районних територіальних центрів комплектування (РТЦК).
- Попередньо, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На місці працюють екстрені служби.
В Одесі в одному з приміщень районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) стався вибух.
Вибух у ТЦК в Одесі 21 листопада
Про подробиці інциденту розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередньою інформацією поліції, внаслідок вибуху в ТЦК і СП в Одесі одна людина загинула, ще одна – поранена.
Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються.
Інциденти з ТЦК по Україні
У ніч на 8 листопада у Тернополі військовозобов’язаний чоловік випав з вікна будівлі обласного ТЦК та СП, внаслідок чого дістав травми.
За інформацією ТЦК, на момент доставлення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому його тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку.
Після цього у санвузлі спального приміщення на п’ятому поверсі він демонтував віконний склопакет і намагався спуститися з будівлі, але зірвався й упав на дах їдальні, яка була на першому поверсі.
30 жовтня у Кременчуці сталася стрілянина, внаслідок якої двоє співробітників ТЦК дістали вогнепальні поранення.
У Полтавському обласному ТЦК і СП повідомили, що двоє представників дістали вогнепальні поранення після того, як військовозобов’язаний чоловік відкрив вогонь під час оформлення документів.