Вночі російські окупанти дронами атакували Одещину — є влучання в об’єкти цивільного призначення.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину сьогодні, 17 грудня: що відомо

За його словами, у результаті двох хвиль дронових атак зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС ліквідували.

На щастя, минулося без постраждалих.

— Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одещини, — наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Одесі та області. Гатив ворог по критичній та цивільній інфраструктурі. Через атаку сталося знеструмлення, що призвело до відсутності тепла та водопостачання у більшій частині Одеси.

Вдень 12 грудня у Чорноморську пролунали вибухи. Росіяни ракетами вдарили у цивільне судно.

Вночі 12 грудня окупанти атакували Одесу безпілотниками — били по критичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Одеси залишилася без електроенергії та води. Також ввечері 12 грудня росіяни знову атакували портову інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

