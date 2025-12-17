17 декабря в Запорожье прогремели взрывы — враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновлено в 14:14

Взрыв в Запорожье сегодня, 17 декабря: что известно

По словам Ивана Федорова, в Запорожье зафиксировано попадание в два дома. Предварительно, под завалами могут быть люди.

Как позже сообщили спасатели ГСЧС, в результате серии авиаударов по Запорожью пострадали 19 человек, спасен один человек.

Взрывами повреждены многоэтажка, жилой дом и учебное заведение. На местах ударов возникли пожары.

Психологи ГСЧС оказали помощь пяти гражданам.

Впоследствии Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 26 человек.

Два многоквартирных дома подверглись значительным разрушениям, еще 12 многоквартирных и частных домов повреждены.

— Коммунальщики уже начали восстановительные работы, специалисты райадминистрации продолжают обследовать районы попаданий, чтобы зафиксировать повреждения, — подчеркнул глава ОВА.

На месте авиаударов работают все экстренные службы Запорожья и волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

В Кушугумской общине Запорожского района ранение получила женщина. Ей медики оказывают помощь.

Напомним, что 16 декабря прогремело несколько взрывов в Запорожье. Целью врага стала многоэтажка, там вспыхнул пожар. Огнем охватило четыре квартиры на пятом и шестом этажах.

Утром 14 декабря россияне атаковали Запорожье — взрывами разрушило супермаркет АТБ. За помощью к врачам обратились 11 пострадавших, среди них 6-летний ребенок, два спасателя и один полицейский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Фото : ГСЧС

