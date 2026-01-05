Атака на Київську область: руйнування в чотирьох районах, є загиблий у Кожухівці
Під час нічної атаки на Київську область зафіксовані руйнування в чотирьох районах регіону.
Загалом пошкоджено майже три десятки об’єктів — житлові будинки, транспорт, виробничі приміщення та об’єкти енергетики, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Атака на Київську область 5 січня: що відомо
У Славутичі Вишгородського району пошкоджено багатоквартирний будинок.
Мешканців оперативно евакуювали та тимчасово розмістили в пункті обігріву на базі міської лікарні.
Постраждалих, на щастя, немає.
Через атаку Славутич залишився без централізованого електропостачання – без світла майже 8,5 тис. родин.
Тривають відновлювальні роботи. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.
Тепло і вода подаються, соціальні заклади працюють від генераторів.
У Фастівському районі пошкоджено 14 приватних і один багатоквартирний будинок, шість гаражів, виробничо-складські приміщення та чотири автомобілі.
У селі Кожухівка загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.
Рятувальники вже ліквідували всі займання, аварійні служби відновлюють електропостачання в населених пунктах, де частково обірвано мережі.
В Обухівському районі вибуховою хвилею побило вікна в приватному будинку.
У Броварському районі пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
Нагадаємо, що вночі 5 січня Росія здійснили чергову атаку на Київ.
В Оболонському районі столиці зафіксували влучання в чотириповерхову будівлю приватної клініки Медіком на рівні другого поверху.
Унаслідок удару виникла пожежа, постраждали четверо людей, з них двоє – у важкому стані.
Відомо, що один із пацієнтів клініки загинув.