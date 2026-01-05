Під час нічної атаки на Київську область зафіксовані руйнування в чотирьох районах регіону.

Загалом пошкоджено майже три десятки об’єктів — житлові будинки, транспорт, виробничі приміщення та об’єкти енергетики, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Київську область 5 січня: що відомо

У Славутичі Вишгородського району пошкоджено багатоквартирний будинок.

Мешканців оперативно евакуювали та тимчасово розмістили в пункті обігріву на базі міської лікарні.

Постраждалих, на щастя, немає.

Через атаку Славутич залишився без централізованого електропостачання – без світла майже 8,5 тис. родин.

Тривають відновлювальні роботи. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Тепло і вода подаються, соціальні заклади працюють від генераторів.

У Фастівському районі пошкоджено 14 приватних і один багатоквартирний будинок, шість гаражів, виробничо-складські приміщення та чотири автомобілі.

У селі Кожухівка загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Рятувальники вже ліквідували всі займання, аварійні служби відновлюють електропостачання в населених пунктах, де частково обірвано мережі.

В Обухівському районі вибуховою хвилею побило вікна в приватному будинку.

У Броварському районі пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Нагадаємо, що вночі 5 січня Росія здійснили чергову атаку на Київ.

В Оболонському районі столиці зафіксували влучання в чотириповерхову будівлю приватної клініки Медіком на рівні другого поверху.

Унаслідок удару виникла пожежа, постраждали четверо людей, з них двоє – у важкому стані.

Відомо, що один із пацієнтів клініки загинув.