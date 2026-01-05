В Соломенском районе Киева горит складское здание: что известно
В Соломенском районе Киева вспыхнул сильный пожар, на месте работают спасатели.
Об этом со ссылкой на источники в ГСЧС сообщают СМИ.
Пожар в Соломенском районе Киева: что известно
Отмечается, что пожар в складском помещении в Соломенском районе Киева якобы не связан с российским обстрелом, который происходил в ночь на 5 января.
По данным СМИ, спасатели ГСЧС работают по повышенному рангу угрозы.
Информации о пострадавших пока нет.
Больше информации спасатели обещают опубликовать позже, однако очевидцы уже распространяют в соцсетях кадры пожара.
Напомним, в результате российской атаки на Киев в ночь на 5 января погиб человек, есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что армия РФ нанесла удар по частной медицинской клинике Медиком в Оболонском районе Киева.
В Киевской области в результате обстрела повреждены семь частных домов, одна многоэтажка, гаражи, автомобили, производственные и складские помещения, а также обесточен город Славутич.