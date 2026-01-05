У Солом’янському районі Києва горить складська будівля: що відомо
У Солом’янському районі Києва спалахнула сильна пожежа, на місці працюють рятувальники.
Про це з посиланням на джерела у ДСНС повідомляють ЗМІ.
Пожежа у Солом’янському районі Києва: що відомо
Зазначається, що пожежа у складському приміщенні у Солом’янському районі Києва нібито не пов’язана з російським обстрілом, який відбувався у ніч проти 5 січня.
За даними ЗМІ, рятувальники ДСНС працюють за підвищеним рангом загрози.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Більше інформації рятувальники обіцяють опублікувати згодом, однак очевидці уже поширюють в соцмережах кадри пожежі.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 5 січня загинула людина, є постраждалі.
Раніше повідомлялося, що армія РФ завдала удару по приватній медичній клініці Медіком в Оболонському районі Києва.
На Київщині через обстріл пошкоджено сім приватних будинків, одну багатоповерхівку, гаражі, автомобілі, виробничі та складські приміщення, а також знеструмлено місто Славутич.