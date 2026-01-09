В ночь на 9 января враг атаковал Броварской район Киевской области.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Броварской район 9 января: что известно

В результате вражеской атаки на Броварской район произошел пожар в частном жилом доме.

Сейчас смотрят

По словам Калашника, четверо людей находились в подвальном помещении частного дома и не могли самостоятельно выбраться.

Спасатели деблокировали из подвального помещения трех взрослых и ребенка в возрасте 5 лет.

У пострадавших диагностировали отравление угарным газом. Всех доставили в местную больницу, где они получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, еще один мужчина в результате вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья.

Медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Атака на другие районы Киевской области 9 января

Последствия вражеской атаки также зафиксировали еще в трех районах Киевской области.

В частности, в Вышгородском районе поврежден частный жилой дом.

В Обуховском районе повреждены складские помещения и частный дом.

В Бориспольском районе во время ночных атак были повреждены два частных дома.

Николай Калашник призвал жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, что в ночь на 9 января Россия осуществила комбинированную атаку на Киев , применив ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр и баллистическое вооружение.

По состоянию на 04:40 известно, что в Киеве погибли четыре человека, еще более двух десятков человек получили ранения, среди погибших — медик, который прибыл на вызов после первого попадания дрона.

В городе зафиксировали повреждения критической инфраструктуры и перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.