Атака на Броварской район: из подвала спасли людей, среди них — ребенок
В ночь на 9 января враг атаковал Броварской район Киевской области.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Атака на Броварской район 9 января: что известно
В результате вражеской атаки на Броварской район произошел пожар в частном жилом доме.
По словам Калашника, четверо людей находились в подвальном помещении частного дома и не могли самостоятельно выбраться.
Спасатели деблокировали из подвального помещения трех взрослых и ребенка в возрасте 5 лет.
У пострадавших диагностировали отравление угарным газом. Всех доставили в местную больницу, где они получают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, еще один мужчина в результате вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья.
Медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
Атака на другие районы Киевской области 9 января
Последствия вражеской атаки также зафиксировали еще в трех районах Киевской области.
В частности, в Вышгородском районе поврежден частный жилой дом.
В Обуховском районе повреждены складские помещения и частный дом.
В Бориспольском районе во время ночных атак были повреждены два частных дома.
Николай Калашник призвал жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Напомним, что в ночь на 9 января Россия осуществила комбинированную атаку на Киев , применив ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр и баллистическое вооружение.
По состоянию на 04:40 известно, что в Киеве погибли четыре человека, еще более двух десятков человек получили ранения, среди погибших — медик, который прибыл на вызов после первого попадания дрона.
В городе зафиксировали повреждения критической инфраструктуры и перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.