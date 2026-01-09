У ніч проти 9 січня ворок атакував Броварський район Київської області.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Броварський район 9 січня: що відомо

Унаслідок ворожої атаки на Броварський район сталася пожежа у приватному житловому будинку.

За словами Калашника, четверо людей перебували у підвальному приміщенні приватного будинку та не могли самостійно вибратися.

Рятувальники деблокували з підвального приміщення трьох дорослих і дитину віком 5 років.

У постраждалих діагностували отруєння чадним газом. Усіх доставили до місцевої лікарні, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, ще один чоловік унаслідок ворожих обстрілів отримав різану рану передпліччя.

Медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Атака на інші райони Київської області 9 січня

Наслідки ворожої атаки також зафіксували ще у трьох районах Київської області.

Зокрема у Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

В Обухівському районі пошкоджені складські приміщення та приватний будинок.

У Бориспільському районі під час нічних атак було пошкоджено два приватні будинки.

Микола Калашник закликав мешканців залишатися у безпечних місцях та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети Калібр та балістичне озброєння.

Станом на 04:40 відомо, що у Києві загинули четверо людей, ще понад два десятки осіб дістали поранення, серед загиблих — медик, який прибув на виклик після першого влучання дрона.

У місті зафіксували пошкодження критичної інфраструктури та перебої з електро-, водо- й теплопостачанням.