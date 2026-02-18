Естонія готова буде за потреби розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє телеканал ERR.

Ядерна зброя в Естонії

За словами міністра, метою зовнішньої політики Естонії є тиск на Росію та підтримка України. Пріоритетом є територіальна цілісність України.

Зараз дивляться

Минулого тижня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава повинна домагатися власних ядерних гарантій. Низка європейських країн зробила аналогічні заяви, оскільки відносини зі США змінилися за останній рік.

Очільник МЗС Естонії вважає, що Європа не повинна відмовлятися від ядерного стримування у межах усього НАТО. Щодо Естонії, то країна за необхідності готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзника.

— Розміщення ядерної зброї тут, на нашій території — ми не проти цього. У нас немає доктрини, в якій ми б якимось чином виключили, якщо НАТО вважатиме це необхідним, розміщення ядерної зброї на території Естонії, — сказав міністр Маргус Цахкна.

13 лютого канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проводить переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного щита.

Раніше повідомлялося, що Макрон начебто у лютому планує запропонувати французьку “ядерну парасольку” решті Європи. Про це президент Франції говорив ще у 2025 році. Він тоді нагадав, що американці тримають ядерні бомби на літаках у Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.