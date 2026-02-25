В Германии задержали подозреваемого в убийстве Портнова — полиция Испании
В Германии задержали предполагаемого исполнителя убийства бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова, которое произошло в мае 2025 года.
Об этом сообщила полиция Испании на официальном сайте.
Задержание подозреваемого в убийстве Портнова
Отмечается, что в немецкий город Хайнсберг, где произошел арест, прибыли агенты пятой группы по расследованию убийств Главного управления полиции Мадрида, которые сотрудничали с группой специальных операций немецкой BKA.
Хотя на сайте полиции Испании не указывается имя, однако из обстоятельств понятно, что речь идет о задержанном в убийстве Портнове. Однако на сайте испанского телеканала Antena 3 подтвердили, что речь идет именно о бывшем заместителе главы администрации беглого президента Виктора Януковича.
В сообщении говорится, что в убийстве Портнова участвовали несколько человек, однако вероятным преступником называют мужчину, задержанного в Германии.
По информации следствия, арестованный является лицом, непосредственно осуществившим выстрелы в Портнова.
В полиции Испании сообщили, что получили европейский ордер на арест и проведение обыска в доме задержанного. Продолжается расследование для полного выяснения обстоятельств дела.
Дополняется…