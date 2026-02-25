У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Портнова — поліція Іспанії
- У німецькому місті Гайнсберг затримали чоловіка, якого підозрюють у безпосередньому виконанні вбивства Андрія Портнова.
- Спільна операція мадридських слідчих та німецького спецпідрозділу BKA дозволила вийти на слід імовірного кілера, який у травні 2025 року розстріляв Портнова в елітному передмісті Мадрида.
У Німеччині затримали ймовірного виконавця вбивства колишнього заступника очільника адміністрації президента України Андрія Портнова, яке сталося в травні 2025 року.
Про це повідомила поліція Іспанії на офіційному сайті.
Затримання підозрюваного у вбивстві Портнова
Зазначається, що до німецького міста Гайнсберга, де відбувся арешт, прибули агенти п’ятої групи з розслідування вбивств Головного управління поліції Мадрида, які співпрацювали з групою спеціальних операцій німецької BKA.
Хоча на сайті поліції Іспанії не вказується ім’я, проте з обставин зрозуміло, що йдеться про затриманого у вбивстві Портнова. Проте на сайті іспанського телеканалу Antena 3 підтвердили, що йдеться саме про ексзаступника очільника адміністрації колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
У повідомленні йдеться, що у вбивстві Портнова брали участь декілька осіб, однак ймовірним злочинцем називають чоловіка, затриманого у Німеччині.
За інформацією розслідування, заарештований є особою, яка безпосередньо здійснила постріли у Портнова.
У поліції Іспанії розповіли, що отримали європейський ордер на арешт та проведення обшуку в оселі затриманого. Триває розслідування для повного з’ясування обставин справи.
Вбивство Андрія Портнова в Іспанії
21 травня 2025 року в елітному іспанському передмісті Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили Андрія Портнова в спину, коли він сідав у власний автомобіль біля приватної школи.
Наразі Національна поліція Іспанії розшукує трьох причетних до злочину осіб, а місцевий суд офіційно засекретив усі матеріали слідства.