Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о подозрении 18-летней жительнице Харькова, которая во время теракта во Львове 22 февраля заманила стражей порядка на место взрыва.

Теракт во Львове: подозрение для харьковчанки

По данным следствия, девушка действовала по заданию своего куратора.

Находясь в Харькове, она позвонила по телефону на спецлинию 112 и озвучила заранее подготовленный текст о якобы двух неизвестных, которые проникли в продовольственный магазин во Львове.

Когда по вызову прибыл полицейский патруль, рашисты дистанционно взорвали заложенную возле объекта самодельную бомбу. По прибытии второго экипажа и пешего наряда Нацгвардии раздался еще один взрыв.

Расследование установило, что девушка попала в поле зрения российских спецслужб в январе, когда искала лёгкие заработки в Telegram-каналах.

– Она согласилась передать стражам порядка заранее подготовленное ложное сообщение и за этот фейковый вызов на 112 планировала получить 100 долларов США, – отметили в СБУ.

Фигурантке доложено о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об уголовном правонарушении.

Напомним, что СБУ и Нацполиция задержали исполнительницу теракта в течение 10 часов после серии взрывов.

Продолжается расследование по установлению всех причастных лиц.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, 23-летняя полицейская погибла и еще ориентировочно 25 человек, среди которых правоохранители, пострадали во время теракта во Львове ночью, 22 февраля.

23 февраля галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения 33-летней жительнице Ровенщины, подозреваемой в совершении террористического акта.

Источник : СБУ

