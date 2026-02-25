Заманила полицейских на взрывы во Львове: СБУ сообщила о подозрении женщине
- Харьковчанка сообщила фейковую угрозу магазину во Львове по требованию куратора.
- Полицейские и Нацгвардия прибыли по вызову, после чего раздался взрыв.
- За подготовленный фейковый вызов ей поставлено в известность о подозрении.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о подозрении 18-летней жительнице Харькова, которая во время теракта во Львове 22 февраля заманила стражей порядка на место взрыва.
Теракт во Львове: подозрение для харьковчанки
По данным следствия, девушка действовала по заданию своего куратора.
Находясь в Харькове, она позвонила по телефону на спецлинию 112 и озвучила заранее подготовленный текст о якобы двух неизвестных, которые проникли в продовольственный магазин во Львове.
Когда по вызову прибыл полицейский патруль, рашисты дистанционно взорвали заложенную возле объекта самодельную бомбу. По прибытии второго экипажа и пешего наряда Нацгвардии раздался еще один взрыв.
Расследование установило, что девушка попала в поле зрения российских спецслужб в январе, когда искала лёгкие заработки в Telegram-каналах.
– Она согласилась передать стражам порядка заранее подготовленное ложное сообщение и за этот фейковый вызов на 112 планировала получить 100 долларов США, – отметили в СБУ.
Фигурантке доложено о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об уголовном правонарушении.
Напомним, что СБУ и Нацполиция задержали исполнительницу теракта в течение 10 часов после серии взрывов.
Продолжается расследование по установлению всех причастных лиц.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Напомним, 23-летняя полицейская погибла и еще ориентировочно 25 человек, среди которых правоохранители, пострадали во время теракта во Львове ночью, 22 февраля.
23 февраля галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения 33-летней жительнице Ровенщины, подозреваемой в совершении террористического акта.