Мощные взрывы в Харькове прогремели в понедельник, 9 марта. Российские войска нанесли удар беспилотником по Новобаварскому району.

Взрывы в Харькове 9 марта: какие последствия

Информацию о взрывах в Харькове подтвердили городской глава Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В Новобаварском районе Харькова зафиксирован удар вражеским беспилотником, сообщил глава ОВА.

Сейчас смотрят

По словам Синегубова, в результате атаки российского дрона повреждено нежилое помещение.

В то же время Терехов утверждает, что есть информация об одном пострадавшем после атаки беспилотника в Новобаварском районе.

Ракетный удар по Харькову 7 марта

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по многоэтажному дому в Киевском районе, который произошел в ночь на 7 марта.

По информации Министерства внутренних дел Украины, под завалами жилого пятиэтажного дома обнаружили 10 погибших человек. Среди них: двое детей – 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

В то же время на месте удара нашли останки тел, поэтому окончательное количество жертв удастся установить после соответствующих экспертиз.

Кроме этого, в результате атаки травмы получили по меньшей мере 16 людей, среди них – три ребенка. До сих пор без вести пропавшими остаются еще четыре человека.

Всего в Харькове после российского обстрела повреждены около 20 домов, автомобили и учебное заведение. Специалисты вывезли более 2,4 тыс. куб. м строительных материалов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.