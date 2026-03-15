Вчера вечером, 14 марта, в Ровенской области недалеко от села Ходосы произошло ДТП, в котором погибла супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

ДТП в Ровенской области 14 марта

Так, около 20:10 в полицию поступило сообщение от очевидцев о ДТП.

Впоследствии следователи установили, что 33-летняя жительница Ровно и ее 44-летний муж отдыхали вблизи реки. Около 20 часов женщина за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee двигалась задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и съехала в водоем.

К сожалению, супруги погибли на месте. Сегодня, 15 марта, водолазы извлекли их тела из реки.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух человек, следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

В январе сообщалось, что сотрудника правоохранительных органов из Ровенской области подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения и в бегстве с места происшествия. По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов на автомобиле столкнулся с велосипедисткой, которая ехала в том же направлении. Известно, что водитель значительно превысил допустимую скорость.

20 декабря 2025 года на трассе возле Ровно столкнулось 8 автомобилей. Известно о трех пострадавших, которых пришлось деблокировать из машин.

Источник : Нацполіція

