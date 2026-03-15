Вчора ввечері, 14 березня, на Рівненщині поблизу села Ходоси сталася дорожньо-транспортна аварія, в якій загинуло подружжя.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

ДТП на Рівненщині 14 березня

Так, до близько 20:10 до поліції надійшло повідомлення від очевидців про автопригоду.

Згодом слідчі встановили, що 33-річна рівнянка та її 44-річний чоловік відпочивали поблизу річки. Близько 20 години жінка за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee рухалася заднім ходом та не впевнилася у безпечності маневру та зʼїхала у водойму.

На жаль, подружжя загинуло на місці. Сьогодні, 15 березня, водолази дістали їхні тіла з річки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України.

Триває досудове розслідування.

Джерело : Нацполіція

