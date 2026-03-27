Российский враг ночью вновь атаковал Кривой Рог ударными дронами Шахед.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог ночью 27 марта

В результате вражеской атаки в Кривом Роге повреждена инфраструктура. Там возник пожар. Спасатели ее потушили. Также поврежден частный дом и автомобиль.

Сейчас смотрят

К счастью, никто не пострадал.

В Днепропетровской области, в частности в небе над Криворожьем, работала наша противовоздушная оборона — наши воины сбили 14 вражеских БПЛА.

В Криворожском районе ночью обстрелов не было.

В Никопольском районе враг атаковал с помощью дронов и артиллерии Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Червоногригоровскую общины. Ранена 17-летняя девушка. Повреждены предприятие и автомобили.

Напомним, что вчера россияне также обстреляли Кривой Рог.

23 марта враг дважды нанес удары по Кривому Рогу. Произошел пожар. Двое мужчин — 31 и 58 лет — получили ранения средней тяжести. В Металлургическом районе взрывы повредили многоквартирные дома.

22 марта РФ атаковала Кривой Рог Шахедами. В результате взрывов был поврежден промышленный объект. Пострадал один многоквартирный жилой дом. Вследствие обстрела без света остались примерно у 4 тыс. абонентов.

6 марта российские дроны Шахед также атаковали Кривой Рог. Зафиксировано прямое попадание в девятиэтажное здание и в предприятие в двух разных местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-и сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.