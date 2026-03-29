Сегодня утром прогремели взрывы в Харькове. Враг нанес удар по Холодногорскому району.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 29 марта: что известно

По словам Терехова, около 10:42 россияне нанесли удар дроном по Харькову. Он сообщил, что произошло попадание в частный дом.

Однако Олег Синегубов позже уточнил, что вражеский дрон ударил по хозяйственной постройке на территории частного дома. Здание загорелось.

В результате взрывов были повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

По состоянию на 11:00, два человека пострадали.

Напомним, что ночью 27 марта россияне нанесли ракетный удар по одному из районов города. А впоследствии атаковали ещё и с помощью дрона. Ракета попала в жилой 9-этажный дом. В результате удара по многоэтажке пострадали восемь человек.

Утром 26 марта Россия нанесла удар с помощью дрона Шахед по Слободскому району Харькова. В результате 10 человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

