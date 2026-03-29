В Харькове вражеский дрон попал в частный сектор: есть пострадавшие
Сегодня утром прогремели взрывы в Харькове. Враг нанес удар по Холодногорскому району.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 29 марта: что известно
По словам Терехова, около 10:42 россияне нанесли удар дроном по Харькову. Он сообщил, что произошло попадание в частный дом.
Однако Олег Синегубов позже уточнил, что вражеский дрон ударил по хозяйственной постройке на территории частного дома. Здание загорелось.
В результате взрывов были повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.
По состоянию на 11:00, два человека пострадали.
Напомним, что ночью 27 марта россияне нанесли ракетный удар по одному из районов города. А впоследствии атаковали ещё и с помощью дрона. Ракета попала в жилой 9-этажный дом. В результате удара по многоэтажке пострадали восемь человек.
Утром 26 марта Россия нанесла удар с помощью дрона Шахед по Слободскому району Харькова. В результате 10 человек получили ранения.
Фото: Харьковская ОВА