Днем 15 апреля Россия атаковала Украину 382 ракетами и дронами.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Дневная атака Украины: что известно

По данным ПСУ, украинским защитникам во время вечерней атаки Украины удалось сбить или подавить 369 из 382 враждебных целей.

Речь идет, в частности, о:

19 из 20 крылатых ракет Х-101 ;

1 из 1 крылатой ракеты Искандер-К ;

349 из 361 БпЛА типа Shahed , Гербера, Италмас и БпЛА других типов.

Также отмечается, что зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных дронов на шести локациях.

Кроме того, было падение обломков сбитых дронов на 12 локациях.

Напомним, в результате российской атаки на Украину вечером 15 апреля прозвучали взрывы в Одессе. Известно об одном погибшем и раненых.

Также РФ атаковала Днепр ночью 15 апреля, произошло возгорание административного здания. Известно о трех пострадавших.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 апреля Россия запустила по Украине три ракеты и 324 дрона.

