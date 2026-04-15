Массированная атака 15 апреля: силы ПВО уничтожили большинство ракет и дронов
Днем 15 апреля Россия атаковала Украину 382 ракетами и дронами.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Дневная атака Украины: что известно
По данным ПСУ, украинским защитникам во время вечерней атаки Украины удалось сбить или подавить 369 из 382 враждебных целей.
Речь идет, в частности, о:
- 19 из 20 крылатых ракет Х-101;
- 1 из 1 крылатой ракеты Искандер-К;
- 349 из 361 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и БпЛА других типов.
Также отмечается, что зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных дронов на шести локациях.
Кроме того, было падение обломков сбитых дронов на 12 локациях.
Напомним, в результате российской атаки на Украину вечером 15 апреля прозвучали взрывы в Одессе. Известно об одном погибшем и раненых.
Также РФ атаковала Днепр ночью 15 апреля, произошло возгорание административного здания. Известно о трех пострадавших.
Ранее стало известно, что в ночь на 15 апреля Россия запустила по Украине три ракеты и 324 дрона.