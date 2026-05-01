Під час нічної атаки на Україну 1 травня російські війська застосували 210 ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 1 травня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 17:45 30 квітня.

Російські війська запустили 210 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, а також дрони Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Близько 140 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів російських Курська, Шаталова, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму, та з поки що захопленого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 1 травня українська протиповітряна оборона збила або приглушила 190 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях. Також уламки збитих дронів чи їхні уламки впали на 10 локаціях.

Зокрема, вночі під ударом російських безпілотників опинилася Одеса та портова інфраструктура Ізмаїльського району.

За попередніми даними, після атаки на Одесу виникла пожежа у 16-поверховому житловому будинку. Вогонь охопив верхні поверхи висотки.

Ще один удар припав на інший багатоповерховий будинок. Там загорілися квартири одразу на кількох рівнях, зокрема на 11-му та 12-му поверхах.

Відомо щонайменше про двох постраждалих.

Унаслідок удару на портову інфраструктуру Одещини виникли пожежі. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Попередньо, в Ізмаїльському районі минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

