Кабмин поврежден в результате обстрела РФ 24 мая: Свириденко рассказала детали
- В здании Кабинета минВ здании Кабинета министров Украины из-за российской атаки вылетели окна.
- Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, к счастью, никто не пострадал.
- В то же время, она опубликовала фотографии последствий атаки.
В результате атаки РФ в ночь на 24 мая незначительные повреждения получил Кабмин.
Дом правительства на улице Грушевского, 12/2 пострадал в результате российского обстрела этой ночью, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
— Во время ночной атаки России на Киев была повреждена штаб-квартира правительства Украины, окна которой вылетели от взрыва. К счастью, никто не пострадал, – написала она в сети X.
Кроме того, она опубликовала фото, на которых видны выбитые окна в Доме правительства.
Напомним, что Кабмин в прошлом году уже был поврежден в результате российского обстрела. Это произошло в ночь на 7 сентября 2025 года. Тогда были разрушены верхние этажи и крыша здания правительства, в результате чего возник пожар.
В то же время, стоит отметить, что в ночь на 24 мая российские войска применили для ударов по Украине 690 средств воздушного нападения, в частности, ракеты разных типов и сотни беспилотников.
В результате российского обстрела было повреждено здание Министерства иностранных дел Украины.