В результате атаки РФ в ночь на 24 мая незначительные повреждения получил Кабмин.

Свириденко сообщила о повреждении Кабмина

Дом правительства на улице Грушевского, 12/2 пострадал в результате российского обстрела этой ночью, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

— Во время ночной атаки России на Киев была повреждена штаб-квартира правительства Украины, окна которой вылетели от взрыва. К счастью, никто не пострадал, – написала она в сети X.

Кроме того, она опубликовала фото, на которых видны выбитые окна в Доме правительства.

Сейчас смотрят

Напомним, что Кабмин в прошлом году уже был поврежден в результате российского обстрела. Это произошло в ночь на 7 сентября 2025 года. Тогда были разрушены верхние этажи и крыша здания правительства, в результате чего возник пожар.

В то же время, стоит отметить, что в ночь на 24 мая российские войска применили для ударов по Украине 690 средств воздушного нападения, в частности, ракеты разных типов и сотни беспилотников.

В результате российского обстрела было повреждено здание Министерства иностранных дел Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.