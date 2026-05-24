Внаслідок атаки РФ в ніч на 24 травня незначні пошкодження отримав Кабмін.

Свириденко повідомила про пошкодження Кабміну

Будинок уряду на вулиці Грушевського, 12/2 постраждав внаслідок російського обстрілу цієї ночі, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

– Під час нічної атаки Росії на Київ було пошкоджено штаб-квартиру уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав, – написала вона у мережі X.

Крім того, вона опублікувала фото, на яких видно вибиті вікна у Будинку уряду.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Кабмін раніше вже був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Це сталося в ніч на 7 вересня 2025 року. Тоді було зруйновано верхні поверхи та дах- урядової будівлі, унаслідок чого виникла пожежа.

Водночас варто зауважити, що в ніч на 24 травня російські війська застосували для ударів по Україні 690 засобів повітряного нападу, зокрема, ракети різних типів та сотні безпілотників.

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено будівлю Міністерства закордонних справ України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.