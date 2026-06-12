Утром 12 июня российские войска совершили массированную атаку на город Сумы. Это уже в третий раз с начала года армия РФ нанесла удары по Сумской общине из дальнобойного артиллерийского вооружения.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы 12 июня: какие последствия

По информации ОВА, российские войска нанесли восемь ударов по восточной части города Сумы.

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В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным областной военной администрации, из-за российских ударов пострадали шесть жителей Сум.

Как отметил Григоров, тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице. Медики оказывают всю необходимую и квалифицированную помощь.

По его словам, двоих пожилых людей доставили в медицинское учреждение.

После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно. Остальные пострадавшие получили помощь без госпитализации.

– Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое давление на людей. Сумщина живет в условиях постоянной угрозы. Важно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность. Берегите себя и своих близких, – подчеркнул Григоров.

Он добавил, что Силы обороны Украины постоянно осуществляют меры по контрбатарейной борьбе, делая все возможное для защиты мирных жителей Сум и других городов.

В пятницу, 12 июня, Россия массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

Атака на железную дорогу привела к гибели одной из работниц Укрзализныци и травмированию еще одной.

Фото : ГСЧС

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