Вранці 12 червня російські війська здійснили масовану атаку на місто Суми. Це вже втретє з початку року армія РФ завдала ударів по Сумській громаді з далекобійного артилерійського озброєння.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми 12 червня: які наслідки

За інформацією ОВА, російські війська завдали вісьмох ударів у східній частині міста Суми.

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Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними обласної військової адміністрації, через російські удари постраждали шестеро жителів Сум.

Як зазначив Григоров, важке поранення дістав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні. Медики надають усю необхідну та кваліфіковану допомогу.

За його словами, двох людей літнього віку доставили до медичного закладу.

Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші постраждалі отримали допомогу без госпіталізації.

– Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких, – наголосив Григоров.

Він додав, що Сили оборони України постійно здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, роблячи усе можливе для захисту мирних жителів Сум та інших міст.

У п’ятницю, 12 червня, Росія масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області ударними безпілотниками.

Атака на залізницю призвела до загибелі однієї з працівниць Укрзалізниці та травмування ще однієї.

Фото : ДСНС

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